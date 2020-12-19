Son zamanlarda ardı ardına patlayan taciz ve tecavüz vakalarının üzerini örtmek isteyen muhalefet, aynı yalana yeniden sarıldı. 1.5 yıl önce CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar tarafından ortaya atılan ancak yalanlanan iddia, bir kez daha servis edildi.