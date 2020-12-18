ÖSYM müjdeyi verdi! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise tercihleri ne zaman?

KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Sınava katılan binlerce heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Kamuda personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, sonuçların ardından tercihlerin hangi tarihte başlayacağını da merak ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise tercihleri ne zaman? İşte KPSS cevaplar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ortaöğretim tercih takvimi yayımlandığında ahaber.co.tr'de yer alacak.