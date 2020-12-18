Türk İHA'larına büyük övgü! "Türkiye'nin İHA'larına ihtiyacımız var"

Türk insansız hava araçlarının etkili modern bir silah olduğunun Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da görüldüğünü belirten Taran, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın silahlı kuvvetleri modern silahlarla donatmak için verdiği görevi yerine getirirken, Türk İHA'lara ihtiyacımız olduğu kanısına vardık. Modern Türk SİHA'ların kendine has bir özelliği olduğunu düşünüyorum, maliyet ve etkinlik açısından oldukça yararlı" ifadelerini kullandı. Taran, Ukrayna ile Türkiye'nin İHA'ların ortak üretimine geçmeyi planladıklarını belirterek, "Burada sadece şirketlerin oluşturulmasından değil, teknoloji paylaşımından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Ukrayna'nın Türk firmalarıyla paylaşabileceği kendi teknolojileri var" diye konuştu.