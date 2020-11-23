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Barış Pınarı Bölgesi'nde neler oluyor? Sızma girişimleri neden arttı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de yanıtladı: Sebebi ABD ile Rusya

A Haber
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Giriş: 23.11.2020 11:40
Güncelleme:23.11.2020 12:16
Son dakika haberi... Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye sızma girişimi neden arttı? Barış Pınarı Bölgesi'nde neler oluyor? Bölgeden sızma girişimleri neden arttı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Ağar, "Bunun sebebi ABD ile Rusya. Türkiye düşmanlığı üzerine inşa edilmiş bir varlığı gösterebileceği en yakın alanlarda göstermeye çalışıyor." dedi.

Son dakika haberi... Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye sızma girişimi neden arttı? Barış Pınarı Bölgesi'nde neler oluyor? Bölgeden sızma girişimleri neden arttı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.


Ağar, "Özellikle Barış Pınarı Harekat bölgesinde son 1 ay içerisinde gözle görülür bir seviyede bir artış var. Yani terör örgütü ciddi anlamda sızma ve sızmayla birlikte devamında gerçekleştirmeye çalıştığı eylemler var. Bunlar baskına dönüştürme ihtirası var. Sızmış olduğu bölgelerde canlı bomba, bombalı araç veya diğer bir takım terör faaliyetleri icra etmek gibi bir niyet ve maksat taşıdığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SEBEBİ ABD İLE RUSYA

Tünel kazma hedefleri olduğunu da belirten Ağar, "Bunun sebebi ABD ile Rusya. Burada halka bir şey göstermesi lazım kaybettiğinin farkında ABD himaye etmiş olduğu alanlarda çok güçlendi. Korkunç rakamlara ulaştı. Türkiye düşmanlığı üzerine inşa edilmiş bir varlığı gösterebileceği en yakın alanlarda göstermeye çalışıyor. Bu yüzden sızma eylemlerinde bir artış var. Asıl niyetleri bizim bulunduğumuz alanları istikrarsızlaştırma." şeklinde konuştu.

Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe SON DAKİKA: MSB DUYURDU! SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

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