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CHP'li isimden bomba açıklama! "CHP'den 4-5 vekil Muharrem İnce’nin partisine geçecek"

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Giriş: 17.12.2020 23:47
Güncelleme:17.12.2020 23:53
CHP'de sular durulmuyor. Bir yandan Muharrem İnce bir yandan da Mustafa Sarıgül CHP'ye karşı harekete geçti. Memleket Hareketi ile İnce, ilk işaret fişeğini attı. CHP'den gelen kulis bilgisine göre, 4-5 vekil Muharrem İnce’nin partisine geçecek. Detayları Memleket Meselesi program şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

CHP'de sular durulmuyor. Bir yandan Muharrem İnce bir yandan da Mustafa Sarıgül CHP'ye karşı harekete geçti.

Memleket Hareketi ile İnce, ilk işaret fişeğini attı.

CHP'li kaynağına göre 4-5 vekil Muharrem İnce'nin partisine geçecek.

Detayları Memleket Meselesi program şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Emine Kavasoğlu, "Aldığımız o kulis bilgilerine göre; CHP için 2021 biraz hareketli geçecek. Bugün CHP'nin ağır toplarından birini aradık. Şahsen konuştum. 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik başlanacağı söyleniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusunu yönelttim. Tabii ki ismini vermek doğru olmayacak ama tekrar altını çizelim bunun. CHP'deki önemli isimlerden bir tanesi… Ve o da dedi ki; Muharrem İnce'nin kuracağı parti için, CHP'de hareketlilik olduğunu söyledi. An itibariyle 4-5 ismin kararını verdiklerini ve Muharrem İnce ile birlikte hareket edeceklerini söyledi. Ama CHP yetkilileri bir taraftan da bu kararı veren isimleri yolundan çevirmeye çalışıyor. Çünkü CHP'de pek çok konuda rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Eğer ki bu yol açılır ve bir yandan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye bir yandan da Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partiye geçişler başlarsa bunun önünün alınamayacağı gibi düşünülüyor herhalde CHP'de…" bilgilerini paylaştı.

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