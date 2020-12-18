Sağlık Bakanlığı 18 Aralık 2020'ye ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 18 Aralık 2020'ye ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat ve vaka rakamlarını sosyal medya üzerinden açıklama yaparak değerlendirdi.
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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 18 Aralık 2020'ye ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
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Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.
Sağık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim." dedi.