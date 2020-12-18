Sağlık Bakanlığı 18 Aralık 2020'ye ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim." dedi.