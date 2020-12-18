İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Suriyelilere yönelik ırkçı açıklamalara tepki

Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bölgedeki istikrarsızlığın, bizim için bir güvenlik sorunu olduğu; ülkemizin terörden çektiği acılar; uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıktan uğradığımız zararın büyüklüğü; zaten huzurunuzda izaha muhtaç değildir. Göç, dünya tarihi boyunca vardır ancak, göç aldığı için batmış, mahvolmuş fakirleşmiş bir ülke örneği dünyada yoktur. Bilakis; bugün ne yazık ki ırkçılığın pençesindeki Avrupa'nın ikinci dünya savaşı sonrasındaki gelişimi, bir kısmı da Türk işçilerinin alın teri olan göçmen iş gücü sayesindedir.

İnsanlar göçerken, gittikleri yere elbette bazı sorunlar getirebilirler, uyum güçlükleri yaşanabilir, ancak bunu bir felaket gibi göstermek, bunun üzerinden sosyal bir çatışma üretmeye çalışmak veya buna zemin hazırlayan söylemler üretmek, o insanları yaftalamak; içlerinde sanatçı, doktor, işçi, zanaatkar, anne, çocuk, yaşlı olan insanları, sırf ten renginden, sırf milliyetinden ya da sırf lisanından dolayı 'bizi esir almaya gelmiş asker' diye yaftalamak, ne vicdanlara sığar ne çağdaş insanın tanımına sığar ne de medeniyet kodlarımıza sığar. Bu, en masum tabiriyle faşişt ve kibirli bir anlayıştır. Dünyayı sadece madde üzerinden tanımlayan ve ona esir olanlar iyilik, merhamet, insanlık ve Allah'ın adaletini hesap edemezler.",