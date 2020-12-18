18 Aralık korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 209 olarak kayda geçti, 243 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti,

Son 24 saatte 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680, vefat sayısı 17 bin 364, ağır hasta sayısı 5 bin 803 oldu.