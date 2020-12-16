Son dakika | Fatih Altaylı'nın nefret sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü

Habertürk programında Teke Tek programını sunan Fatih Altaylı, her zaman olduğu gibi dün akşam da ne konuştuğunu bilmeden canlı yayında ırkçı ifadeler kullandı.

Türkiye'deki koronavirüs salgınının konuşulduğu programda konuyu Suriyelilere getiren Altaylı, ülkesinki iç savaştan ve Esad zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere hakaret etti, ırkçı söylemlerde bulundu.

"YAKINDA BİZİ ATACAKLAR BURADAN"

Altaylı, şunları söyledi "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta. Son derece özgürler, hiçbir konuda yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok. Yasaklar onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse biz Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askeriyle Türkiye'yi gelip esir almış görünüyorlar. Sokağa baktığımızda ortaya çıkan tablo bu" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Altaylı'nın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Altaylı'yı 28 Şubat'tan tanıdıklarını söyledi. Bazı kullanıcılar ise Altaylı'nın geçmiş dönemdeki sözlerini hatırlattı.

İşte o tepkilerden bazıları: