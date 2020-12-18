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Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Zeljko Komsic ile telefonda görüştü

Başkan , Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Zeljko Komsic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkilerini geliştirecek hususlar ile bölgesel konular değerlendirildi.

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Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak Bosna-Hersek'in birliği, bütünlüğü, istikrarı ve huzuru için gereken tüm desteği sağladıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.

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