09 Aralık 2020, Çarşamba
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İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz! İmamoğlu'nun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ali Ata pişmanlığını dile getirdi

Büyükşehir Belediyesi 'nun dönemindeki müziğini gönüllü olarak hazırlayan sanatçı önemli açıklamalarda bulundu. "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" sözleriyle Başkanı İmamoğlu'na verdiği destek nedeniyle pişman olduğunu belirten Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" ifadeleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Büyükşehir Belediye Başkan Başkanı 'nun mitinglerinde kullandığı seçim şarkısını gönüllü olarak hazırlayan sanatçı , dikkat çeken bir açıklama yaptı.

HAYATIMIN EN KÖTÜ PROJESİ BU ADAMA ŞARKI YAPMAK!

"Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" ifadeleri ile İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" ifadeleriyle özür diledi. Ata, İmamoğlu'nu eleştiren açıklamasını Instagram hesabı üzerinden yaptı. Ata'nın açıklaması şöyle:


"İSTANBUL'UN BEŞ YILINI ÇALDIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

"Özür diliyorum, İstanbul hakkını helal et. Beş yılını çaldığımız için. Öncelikle kendimden, ailemden, İstanbul'dan, Sultanbeylilerden, kadınlarımızdan, gençlerden, işinden olan emekçilerden benden dolayı oy verenlerden özür dilerim. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı. Aldatıldık. Hiç bir icraatı olmayan fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan danışmanları sürekli yediğini, içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstü ört pas etmelerinden, elinde hiç bir proje olmayan sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşcılığın kralını yapan, 16 milyon için her şey çok güzel olacak deyip hepimizi kandırıp, 16 bin eşi dostu çevresine her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullulardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek ama her şerde bi hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz."

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