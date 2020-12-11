CHP’ye şarkı yapan Anadolu rock şarkıcısı Ali Ata’dan yaylım ateşi! "İstanbul’un 5 yılını çaldık..."

Pandemiden dolayı ertelenen konserlerim vardı; Ankara, Adana, İstanbul'da yedi-sekiz tane. Hepsi paylaşımı yaptıktan sonra iptal oldu. Ben CHP'li belediyelerde konser veren bir sanatçıydım ama dün itibariyle iptaller oldu. CHP'nin bütün belediyelerinde tanınan, el üstünde tutulan bir sanatçıyım normalde, bu olanlar bana komik geliyor. Ben zaten kendi çıkarlarımı düşünmüş olsaydım bunları yapmazdım. Göze almıştım bunları. Böyle yapacaklarını biliyordum. Pişman da değilim.

Pandemi döneminde Beykoz'da İBB konserine çıktım. O zamanda para için çıkmadım. Ben müzisyenlerime cebimden para verip çıktım o konsere. Bana 'Belediyeye katkı olsun' falan dediler ama ben ona da artık inanmıyorum. Kim bilir benim adıma kime ne kadar kaşe verdiler?