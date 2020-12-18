CHP'li İBB'den mezar yerlerine zam! 37 bin 400 liraya yükseldi

Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar gibi 2. Grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1.100 liradan 1.200 liraya yükseltildi.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi 3. Grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.