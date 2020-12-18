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CHP'li İBB'den mezar yerlerine zam! 37 bin 400 liraya yükseldi

'li 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olacak cenaze ve mezarlık fiyatları belirledi. Belirlenen yeni fiyatlara göre Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Aşiyan gibi 1. Grupta yer alan mezarlıklarda boş yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya yükseltildi.

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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CHP'li İBB'den mezar yerlerine zam! 37 bin 400 liraya yükseldi

'da yeni belirlenen tarifeye göre boş yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 400 lira ile 37 bin 400 lira arasında değişiyor.

Meclisi tarafından 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi.

Komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olurken tabutlu defin 700 lira, briket lahit 700 lira, yer bedeli hariç kabir nakli 2 bin lira, tek katlı lahit mezar 1600 liradan 1750 liraya, çift katlı lahit mezar 2 bin liradan 2 bin 200 lira olarak belirlendi.

Mezarlık yeri bedelleri ise gruplara göre değişim gösteriyor.

Birinci Grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet'te cenaze için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600'e çıkarıldı.

Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar gibi 2. Grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1.100 liradan 1.200 liraya yükseltildi.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi 3. Grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Daha çok daha önce köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu 4. Grupta ise cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, boş mezar yeri 2 bin 200 liradan 2 bin 400 liraya yükseltildi.

Ekaliyet olarak nitelendirilen gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 400 liradan 4 bin 800 liraya, boş mezar yeri 7 bin 150 liradan 7 bin 800 liraya çıktı.

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