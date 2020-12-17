Son dakika haberi... FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi. 17 ve 25 Aralık'ta hedeflenen neydi? Planın arkasında ne vardı? Yargıda darbe girişimi nasıl önlendi? Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ o dönemde yaşananları A Haber'de anlattı. Bozdağ, "17-25 Aralık bu anlamda Türk tarihinde engellenmiş ilk yargı darbesidir." ifadelerini kullandı. Avukat Yasin Şamlı ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi. 17 ve 25 Aralık'ta hedeflenen neydi? Planın arkasında ne vardı? Yargıda darbe girişimi nasıl önlendi? Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ o dönemde yaşananları A Haber'de anlattı. Bozdağ, "17-25 Aralık bu anlamda Türk tarihinde engellenmiş ilk yargı darbesidir." ifadelerini kullandı. Avukat Yasin Şamlı ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BİR İHANETTİR

Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ: 7 yıl önce Türkiye'de bugün FETÖ terör örgütünün yargı ve emniyet içindeki teröristleri eliyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı bir darbe teşebbüsü gerçekleştirdi. Çok nettir 17 Aralık ve devamındaki 25 Aralık arkasından MİT TIR'larına yönelik operasyonlar ve devam eden pek çok şey FETÖ terör örgütünün yapmaya kalkıştığı bir ihanettir. Büyük bir darbe teşebbüsüdür.

ONUN LİDERLİĞİNDE MÜCADELENİN PEŞİNDE KOŞANLARDAN BİRİYİZ

O günlerin yakın tanığı olarak Cumhurbaşkanımızın dirayetini, mücadele azmini, milletin emanetine verdiği değeri, anayasa ve hukuka sahip çıkma konusundaki gözü karalığını bizzat yakınen şahit olan ve bu mücadelenin içerisinde onun liderliğinde koşanlardan biriyiz.

TÜRK TARİHİNDE ENGELLENMİŞ İLK YARGI DARBESİDİR

Millete dayanan milletle beraber olanı FETÖ de yenemez başkası da yenemez hiçbir terör örgütü ve onları besleyen güç yenemez. 17-25 Aralık bu anlamda Türk tarihinde engellenmiş ilk yargı darbesidir.

HALK EN BÜYÜK CEVABI VERDİ

Halk FETÖ'yle yaptığımız mücadeleye inandı ve sadece meydanlara giderek değil sandığa giderek onlara en büyük cevabı verdi.

SON ÇARELERİ 15 TEMMUZ'U YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Avukat Yasin Şamlı: 17-25 Aralık büyük bir planın parçasıydı. Bugünden baktığımızda bunu çok daha net olarak görüyoruz. Yolsuzluk kılıfıyla kapatılmış yargı darbe girişimiydi. Hedefi Cumhurbaşkanıydı ve hükümetin devrilmesiydi. O zaman başarılı olamadılar güçlü bir irade karşılarında buldular ve son çareleri 15 Temmuz'u yapmaya çalıştılar.

BAŞKAN ERDOĞAN DURUŞUYLA DURDURULDU

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Türkiye'de darbeler yapan bir geleneğin gayrinizami harp yöntemi uygulayanların ortaya çıkardığı bir sonuçtur. 17-25 Aralık olayı bunun en sinsi planlarından biriydi. Yolsuzluk süsü verilmiş bir plandı. Ama ilk defa da şu açığa çıktı içeride böylesine karanlık bir örgüt var. Girmediği alan kalmamış. Şunu da o gün yaşadık gördük Sayın Başkan Erdoğan'ın büyük siyasi iradesi, siyasi duruşu, siyasi perspektifiyle bu durduruldu.