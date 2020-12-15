Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mike Pompeo'ya yaptırım tepkisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararından dolayı tepkisini iletti.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.