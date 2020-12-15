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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mike Pompeo'ya yaptırım tepkisi

, ABD ile telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararından dolayı tepkisini iletti.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mike Pompeo'ya yaptırım tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.

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