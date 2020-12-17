Son dakika | İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu vatanı terör örgütlerine teslim etmeyeceğiz

Son dakika haberi....İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ tarafından adım adım planlanan 17 Aralık millete darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından önemli mesajlar verdi. Altun "FETÖ'nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz" dedi.





17 ARALIK DARBE GİRİŞİMİNİN YIL DÖNÜMÜ

"Bugün; demokrasimize, milli irademize, Cumhurbaşkanımıza karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenmiş ve FETÖ tarafından uygulanan 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü. Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir."



"YARATMAYA ÇALIŞTIKLARI ALGILARDA BOĞULACAKLAR"

Türkiye'nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz.Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler.



"BU VATANI TERÖR ÖRGÜTLERİNE, ONLARIN HAMİLERİNE, İŞBİRLİKÇİLERİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

"FETÖ'nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz" dedi