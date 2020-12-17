İranlı muhalif Habib Chaab’ın kaçırılma anları ortaya çıktı

MUHALİF CHAAB'A ESKİ EŞ İLE İSTANBUL TUZAĞI

İddiaya göre eski eşi, Chaab'ı 14 yıldır yaşadığı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki adrese geldi. Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi ve o anda bayıltılarak kaçırıldı.