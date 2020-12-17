CHP’deki taciz skandallarıyla ilgili Muharrem İnce’den bomba açıklamalar!

İnce, CHP'de yaşanan taciz olaylarıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı. CHP'nin iktidar, umut olması lazım diyen İnce, "CHP her gün ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldu. Utanıyorum bunlardan. Bize bunlar yakışmıyor" dedi.

"OLAYLARI ZAMANA YAYIP ÇÜRÜTECEKLER"



CHP yönetiminden taciz olaylarıyla ilgili ses çıkmadığını vurgulayan İnce, "CHP yönetiminden de tık çıkmıyor. Zamana yayacaklar, çürütecekler olayı. Zamana yayıp olayı çürütürken partiyi çürüttüklerinin farkında değiller. Üzüntüm bundandır. Bu tür olaylara anında neşter atmak lazım. Bunların üstü kapatılarak konu giderilemez. Sonuna kadar gidilmelidir, yönetimin yapması gereken budur. Ne yazık ki bunu yapmadılar" dedi.