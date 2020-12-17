CHP'de 400 milyon liralık vurgun! Kirli rant oyunu ortaya çıktı

Arazide imar değişikliği için yapılan müracaatların tamamı, İBB Meclisi tarafından reddedilmişti. 2013'te de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili yeri 'plansız alan' ilan etmişti. "Yeşil alan olsun" denilen arsa, 3 ortak tarafından satın alındı. Ardından da "planlı alan" yapılarak imar değişikliğine uğradı.

Beşiktaş Belediyesi'nin meclis kararıyla arazinin niteliği değişti. Arsanın vekaleti, birer gün aralıkla Öztürk'e verildi. Arsa sahipleri T.A., D.A.Ç. ve Y.E.Ç. tarafından 17 Haziran 2020'de verilen vekalette, Öztürk'ün her türlü işi yapmaya ve imza hakkına sahip olduğu belirtildi.

Vekaletin ardından 3 Aralık'ta Beşiktaş Belediyesi Meclisi'ne gelen imar plan değişikliği, ilçe belediyesinin 11. gündem maddesi oldu. 11 Aralık'ta ise meclisten oy birliğiyle geçti. Metrekaresi 8 bin dolardan ilgili arsa üzerinden 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildi.



