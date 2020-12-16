İstanbullular dikkat! İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? HES kodu İstanbulkart zorunluluğu ne zaman başlıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak’tan itibaren HES eşleşmesi yapılmamış İstanbulkartların kullanılmayacağını duyurdu. Peki İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? HEs kodu İstanbulkart zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı ve tüm detaylar...
İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi, İstanbul'da 15 Ocak tarihinde hayata geçecek. Türkiye'nin tüm illerini kapsayan zorunluluk kapsamında tüm kullanıcıların HES Kodunu İstanbulkart ile eşleştirmesi istendi.
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararda toplu ulaşımda HES kodu kontrolü yapılması zorunlu hale getirildi.
Halk sağlığını güvence altına alan bu karar ile birlikte, pandemi döneminde, şehir içi ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Peki, İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?
İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.
Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.