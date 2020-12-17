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Son dakika | Polis tek tek ele geçirdi! İstanbul merkezli 5 ilde önemli operasyon

Son dakika haberi... merkezli 5 ilde, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik 38 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika | Polis tek tek ele geçirdi! İstanbul merkezli 5 ilde önemli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, yasadışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa'da idi. Adrese giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Adreste yapılan aramaların ardından girilen dairedeki şüpheli gözaltına alındı.

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