Türkiye ve Azerbaycan'dan stratejik "doğalgaz boru hattı" hamlesi! İran denklem dışı kalıyor

Türk dünyası ile bu projeleri birleştirirsek, hem enerji hem de diğer alanlarında önemli roller üstleniriz. Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasında Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birleştiren bir koridor kurulması planlanıyor. Bu gerçekleşirse hem Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki ulaşım sağlanır hem de Hazar'dan Türkiye'ye enerji boru hattı 300 km kısalmış olur"

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