Türkiye ve Azerbaycan'dan stratejik "doğalgaz boru hattı" hamlesi! İran denklem dışı kalıyor
Türkiye ve Azerbaycan stratejik bir doğalgaz boru hattı projesini hayata geçirme kararı aldı. Bu proje sayesinde İran'dan doğal gaz satın alan Nahçıvan'ın bu ülkeye olan bağımlılığı sona erecek ve İran Dağlık Karabağ'dan sonra Nahçıvan denkleminden de çıkarılmış olacak.
Azerbaycan'ın tarihe damgasını vuran bir zaferle 44 günde Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmasının yankıları sürüyor.
Kafkaslar bölgesinde yeni bir sayfa açan bu zaferin ardından, bölgede anlamda yeni bir denklem kuruluyor.
ENERJİDE İLK ADIM
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz boru hattı kurulmasına karar verildi. Iğdır ile Nahçıvan arasında kurulacak yeni boru hattı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak.
Yeni hat ile hem Nahçıvan'ın ekonomisi yeniden canlandırılmış olacak, hem de bölgeye kesintisiz doğalgaz arzı sağlanacak.
İRAN BYPASS EDİLMİŞ OLACAK
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, yeni doğalgaz boru hattı projesinin stratejik açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.
Nahçıvan'ın İran'dan doğalgaz satın aldığını hatırlatan Kumbaroğlu, "Yeni boru hattı sayesinde Nahçıvan'ın gazı artık Türkiye'den gelecek. Bunun bölgesel denklemde önemi var. Nahçıvan enerji konusunda İran'a bağımlı bir ülkeydi ancak bu proje sayesinde İran, Dağlık Karabağ'dan sonra Nahçıvan denkleminden çıkarılmış oluyor. Nahçıvan, Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısıdır, Türk dünyası ile bütünleştiren bir kapıdır." dedi.
Bölgede aynı zamanda ulaşım konusunda da projelerin olduğunu ifade eden Kumbaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Nahçıvan-Kars demiryolu için de imzalar atıldı. Türk dünyası ile irtibatımızın sağlanması ve bu bölgelerde etkin rol oynamamız için altyapı projelerimiz oldukça önemli.
Türk dünyası ile bu projeleri birleştirirsek, hem enerji hem de diğer alanlarında önemli roller üstleniriz. Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasında Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birleştiren bir koridor kurulması planlanıyor. Bu gerçekleşirse hem Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki ulaşım sağlanır hem de Hazar'dan Türkiye'ye enerji boru hattı 300 km kısalmış olur"