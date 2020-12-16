16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye ve Azerbaycan'dan stratejik "doğalgaz boru hattı" hamlesi! İran denklem dışı kalıyor

Türkiye ve Azerbaycan'dan stratejik "doğalgaz boru hattı" hamlesi! İran denklem dışı kalıyor

ve stratejik bir doğalgaz boru hattı projesini hayata geçirme kararı aldı. Bu proje sayesinde 'dan doğal gaz satın alan Nahçıvan'ın bu ülkeye olan bağımlılığı sona erecek ve İran 'dan sonra Nahçıvan denkleminden de çıkarılmış olacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
ABONE OL
Türkiye ve Azerbaycan'dan stratejik doğalgaz boru hattı hamlesi! İran denklem dışı kalıyor

'ın tarihe damgasını vuran bir zaferle 44 günde 'ı işgalden kurtarmasının yankıları sürüyor.

Kafkaslar bölgesinde yeni bir sayfa açan bu zaferin ardından, bölgede anlamda yeni bir denklem kuruluyor.


ENERJİDE İLK ADIM
ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz boru hattı kurulmasına karar verildi. ile Nahçıvan arasında kurulacak yeni boru hattı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak.

Yeni hat ile hem Nahçıvan'ın ekonomisi yeniden canlandırılmış olacak, hem de bölgeye kesintisiz doğalgaz arzı sağlanacak.


İRAN BYPASS EDİLMİŞ OLACAK
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre 'nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, yeni doğalgaz boru hattı projesinin stratejik açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Nahçıvan'ın 'dan doğalgaz satın aldığını hatırlatan Kumbaroğlu, "Yeni boru hattı sayesinde Nahçıvan'ın gazı artık Türkiye'den gelecek. Bunun bölgesel denklemde önemi var. Nahçıvan enerji konusunda İran'a bağımlı bir ülkeydi ancak bu proje sayesinde İran, Dağlık Karabağ'dan sonra Nahçıvan denkleminden çıkarılmış oluyor. Nahçıvan, Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısıdır, Türk dünyası ile bütünleştiren bir kapıdır." dedi.

Bölgede aynı zamanda ulaşım konusunda da projelerin olduğunu ifade eden Kumbaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nahçıvan-Kars demiryolu için de imzalar atıldı. Türk dünyası ile irtibatımızın sağlanması ve bu bölgelerde etkin rol oynamamız için altyapı projelerimiz oldukça önemli.

Türk dünyası ile bu projeleri birleştirirsek, hem enerji hem de diğer alanlarında önemli roller üstleniriz. Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasında Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birleştiren bir koridor kurulması planlanıyor. Bu gerçekleşirse hem Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki ulaşım sağlanır hem de Hazar'dan Türkiye'ye enerji boru hattı 300 km kısalmış olur"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik adım! TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA STRATEJİK ADIM!
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA YENİ BİR DOĞALGAZ HATTI KURULUYOR! İMZALAR BUGÜN
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma! Stratejik adım atılacak... TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA YENİ ANLAŞMA! STRATEJİK ADIM ATILACAK...
Rusya Azerbaycan-Ermenistan sınırı için yeni harita yayınladı! İşte haritanın detayları RUSYA AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRI İÇİN YENİ HARİTA YAYINLADI! İŞTE HARİTANIN DETAYLARI
Son dakika: Paşinyan Azerbaycan hezimetinin nedenini açıkladı! Putin'i işaret etti SON DAKİKA: PAŞİNYAN AZERBAYCAN HEZİMETİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI! PUTİN'İ İŞARET ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA