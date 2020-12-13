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Son dakika: Paşinyan Azerbaycan hezimetinin nedenini açıkladı! Putin'i işaret etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan karşısında yaşadıkları ağır mağlubiyet sonrası, bir kez daha Rusya’dan aldıkları silah sistemlerini hedef gösterdi. Paşinyan, “Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Son dakika: Paşinyan Azerbaycan hezimetinin nedenini açıkladı! Putin'i işaret etti

Karabağ'da Ermeni ordusunun yok olmasına neden olmakla ve hava sahasını kapatamamakla eleştirilen Nikol Paşinyan, kendisine yöneltilen tepkilere yine Rus silah sistemlerini sorumlu tutarak yanıt verdi.

ORDUMUZ HEDEF HALİNE GELDİ

Bir radyo programında konuşan Paşinyan, Rus Repelent-1 uçaksavar sistemlerinin Azerbaycan için kolay hedef olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın Karabağ üzerindeki hava sahasını korumak için kullandığı Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi" dedi.

ATEŞKES OLMASAYDI SONUÇLAR DAHA AĞIR OLACAKTI

Paşinyan ayrıca, "Ateşkes ve Barış anlaşmasını kabul etmeseydik, bu savaşın sonuçları bizim için daha ağır olacaktı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri güçlerinin kalmadığını belirterek Dağlık Karabağ savaşından çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan'ın büyük kazanım elde etmesi Ermenistan'da büyük olayların çıkmasına sebep olmuştu. Paşinyan'ın açıklamasının ardından protestocular meclisi basarak Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı linç etmişti.

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