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Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

ile arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Azerbaycan'ın 'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak. Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması bugün iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Gelen son dakika haberine göre, Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması bugün iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün bir mutabakat zaptı imzalayacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı dirayetli duruşlarıyla birlikte gelen tarihi zafer, bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştirecek.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Sabah'ın haberine göre; Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün saat 16.00'da bakanlıkta "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalayacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Anlaşma ile Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariki sağlanacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Her iki ülkede bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılındı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

IĞDIR'DAN NAHÇIVAN'A YENİ HAT KURULACAK

Yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa sahip ve yıllık doğal gaz tüketimi yarım milyar metreküp olan Nahçıvan'a Karabağ'ın işgalinden sonra Azerbaycan'dan gelen doğalgaz boru hattı işlevsiz kalmıştı. Bu süreçte Nahçıvan'a İran üzerinden doğal gaz iletildi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına ulaşması için imzalanacak anlaşmayla Nahçıvan ekonomisi tekrar canlandırılacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

Iğdır'dan Nahçıvan'a ulaşacak doğal gaz hattı ile taşınacak gaz bölgenin bugünkü ihtiyacının tamamını karşılayabilecek. Bu proje ile Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tiflis Erzurum, TANAP doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulacak.

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