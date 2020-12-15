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Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma! Stratejik adım atılacak...

ile arasında yeni bir hattı kurulacak Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğal gaz boru hattından da sağlanacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma! Stratejik adım atılacak...

'ın 'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler ile Azerbaycan'ın alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak.

Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün bir mutabakat zaptı imzalayacak.


Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğal gaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.

Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek.

Doğal gaz boru hattı kurulması anlaşması bugün iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.

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