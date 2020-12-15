Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma! Stratejik adım atılacak...
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğal gaz hattı kurulacak Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğal gaz boru hattından da sağlanacak.
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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak.
Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün bir mutabakat zaptı imzalayacak.
Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğal gaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.
Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek.
Doğal gaz boru hattı kurulması anlaşması bugün iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.