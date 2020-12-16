İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İBB Belbim Kişiselleştirilmiş İstanbulkart başvuru formu

İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu ile ilgili genelge yayımlanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrasında çalışmalar tamamlandı. Hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi kapsamında geliştirilen HES kodunun İstanbulkart ile eşleştirme işlemleri başladı. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İBB Belbim Kişiselleştirilmiş İstanbulkart başvuru formu...

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması için, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarını tamamladı. İstanbul'da toplu taşıma kullanmak isteyenlerin HES kodu ile eşleştirme yapmaları gerekiyor.

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemleri şu şekilde: