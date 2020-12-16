İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İBB Belbim Kişiselleştirilmiş İstanbulkart başvuru formu
İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemleri başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kullanılmasının zorunlu olduğunu bildirmişti. İstanbul'da çalışmalar tamamlandı ve başvurular alınöaya başlandı. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar eşleştirme işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İBB Belbim Kişiselleştirilmiş İstanbulkart başvuru formu...
İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu ile ilgili genelge yayımlanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrasında çalışmalar tamamlandı. Hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi kapsamında geliştirilen HES kodunun İstanbulkart ile eşleştirme işlemleri başladı. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İBB Belbim Kişiselleştirilmiş İstanbulkart başvuru formu...
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması için, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarını tamamladı. İstanbul'da toplu taşıma kullanmak isteyenlerin HES kodu ile eşleştirme yapmaları gerekiyor.
İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemleri şu şekilde:
Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresi üzerinden ya da Hayat Eve Sığar mobil uygulama üzerinden HES kodunuzu alın.
Daha sonra aldığınız HES Kodunu, kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlayabilirsiniz. İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanızı yapabilirsiniz.
ASKIYA ALINACAK
Bu entegrasyonla Sağlık Bakanlığınca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Kovid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkartları askıya alınacak.
Tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığına raporlanacak.
İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların yüzde 24'e tekabül eden 8 milyon 260 bin 87 adedi kişiselleştirilmiş durumda.
HES KODU NEDİR?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.
HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar uygulamasında "Karekodlarım" sekmesine tıklanır. Açılan ekranda "Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri" alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.
Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)
HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.
"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
HES KODUNUN GÜVENLİĞİ
HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.