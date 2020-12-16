TAKVİYE EDİCİ GIDALAR SADECE ECZANEDE SATILMALI

Sağlık Bakanlığınca gıda takviyeleri ile aynı miktarda C ve D vitaminlerini içeren ilaçların reçetesiz satışına izin verilmiyor ve dozları çok sıkı takip ediliyor. Ancak ilaç formundaki takviye edici gıda ruhsatlı vitaminler için Tarım ve Orman Bakanlığınca hiçbir kontrol olmadan, saklanma koşulları gözetilmeden kontrolsüzce satışına izin veriliyor. Oysa ki eczacılarımız vatandaşların sağlık bilgilerini Sağlık Bakanlığı'nın Reçetem Bilgi Sistemi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Medula sistemi üzerinden kontrol ederek bu tip takviye edici vitaminler için ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek öneriyor. Aksi takdirde hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanılan bu ürünler çok ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu tür ilaç formundaki takviye gıdaların Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılarak sadece eczanelerde satışının sağlanması halk sağlığı adına çok önemli.