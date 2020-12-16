İşte CAATSA yaptırımlarının perde arkası! Uzmanlar: Gerçek sebebi S-400'ler değil!

"ÖRTÜLÜ YAPTIKLARI ŞEYİN ADINI KOYDULAR"

Savunma Sanayii Araştırmacısı Yusuf Akbaba'ya göre ABD'nin bu adımı hemen herkesin uzun süredir beklediği, hatta var olan kimi durumlar için zaten aktif olarak başvurulan bir yolun ilanı anlamına geliyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği harekatların ardından ABD'nin üstü kapalı bir şekilde ambargo uyguladığını anımsatan Akbaba, Trump'ın imzasının ardından bu sürecin resmiyet kazandığını söyledi.

"ABD söz konusu ürünler için 'bunu size satmayacağız' demiyordu. Ama ihtiyaç duyulan parçayı vermiyordu da. Yani düne kadar veriyordu da CAATSA nedeniyle artık vermeyecek gibi bir durum yok" diyen Akbaba'ya göre Almanya da Altay tank motoru projesinde benzer bir yol izliyor. Türkiye'ye 'motoru sana vermeyeceğim' demiyor ancak 3 yıldır da bu konuyu çözüme kavuşturmuyor.