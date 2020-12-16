16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye’nin en akıllı yolu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

Türkiye’nin en akıllı yolu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber Özel | ’nin en akıllı bugün Başkan tarafından hizmete açılacak. Açılış öncesi A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, “Tabi ülkemiz için çok önemli projelerden bir tanesi.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
ABONE OL
Türkiye’nin en akıllı yolu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber Özel | Türkiye'nin en akıllı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Açılış öncesi Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA