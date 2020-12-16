Türkiye’nin en akıllı yolu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
A Haber Özel | Türkiye’nin en akıllı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Açılış öncesi Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, “Tabi ülkemiz için çok önemli projelerden bir tanesi.” dedi.
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A Haber Özel | Türkiye'nin en akıllı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Açılış öncesi Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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