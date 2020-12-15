Son dakika: Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberine göre Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rus savaş gemilerin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken gemiler yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.
Rusya'nın Karadeniz Donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemileri saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden peş peşe İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Savaş gemilerinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu ve bazı askerlerin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.
Rus savaş gemilerin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken gemiler yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.
SON DAKİKA: DOĞU AKDENİZ'DE HAREKETLİ SAATLER! RUS SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ