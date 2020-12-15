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Son dakika: Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... yapılan açıklamada, " bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 /'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika: Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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