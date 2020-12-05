Son dakika: Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İKİ PERİYOTTA EŞLİK ETTİ

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyeti icra eden MTA Oruç Reis araştırma gemisine 8 Ağustos-12 Eylül ve 11 Ekim-29 Kasım olmak üzere iki periyotta eşlik edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 82 gün süren refakat ve koruma görevi kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de harp gemileri ve denizaltılar tarafından 45 bin saat seyir yapıldı.