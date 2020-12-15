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TEM Otoyolu'nda yaşanan zincirleme trafik kazasında 6 lüks araç birbirine girdi

Otoyolu'nda mazot dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda toplam değeri 1 milyon lirayı aşan 6 araç yaptı. Lüks araçların karıştığı kaza sonucu yol da trafiğe kapatıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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, Otoyolu kesimi Büyük Melen mevki'inde meydana geldi.

MAZOT DÖKÜLÜNCE YOL KAYGANLAŞTI

Alınan bilgilere göre; Araçlardan dökülen mazot, yağışla birleşince yolu kayganlaştırdı.

Yolda durmakta zorlanan marka 34 BTP 062 plakalı otomobil, Volvo marka 34 ZK 6474 plakalı otomobil,

marka 35 ACG 359 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka cipin aralarında olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

YARALANAN OLMADI

Kazadan şans eseri yaralanan olmazken emniyet ekipleri trafiği yavaşlattı. 112 Acil sağlık ekipleri de kaza yapan otomobillerin sürücülerini ve otomobillerde bulunanları kontrol etti.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda araç kuyruğu oluştu. 4 aracın karıştığı kaza sonrası ikinci bir kaza daha meydana geldi.

İki otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.

Toplam değeri 1 milyonun üzerinde olan lüks araçların ağır hasar gördüğü kaza sonrasında yolun kayganlaşması nedeniyle TEM otoyolu istikametine Hendek'ten kapatıldı.

Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılacak.

TEM Otoyolu'nda yaşanan zincirleme trafik kazasında 6 lüks araç birbirine girdi TEM OTOYOLU'NDA YAŞANAN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 6 LÜKS ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

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