Polislere emekli ikramiyesi müjdesi! Hedef 500 bin TL

Bakan Soylu, "Polislik ne aldığı maaşla ne belki de diğer meslekler gibi farklılıklarla ölçülür. Polisliğin karşıtlığı yoktur, ölçülebilirliği de yoktur. Bir onur mesleğidir. Tabii bir taraftan 15 Temmuz'un getirdikleri bir taraftan da yoğun mesai, karşı karşıya kaldığımız süreçlerin oluşturduğu baskı bizde de bazı olumsuz sonuçlara yol açmıştı. Başka mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de bu yoğun mesai, karşı karşıya kaldığımız sorunların çetrefilliği elbette ki bazı psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Biz aileyiz, hep beraber çözmekle mükellefiz. Biz bunu milletimizle hiç paylaşmadık." ifadelerini kullandı.