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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD’nin yaptırımlarına tepki: Müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır

Sözcüsü , ’nin ile ilgili aldığı yaptırım kararına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, “” ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD’nin yaptırımlarına tepki: Müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır

Sözcüsü "Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve ." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"ABD'nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır.

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Kilis'e füzeler düşerken ve NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken ulusal güvenliğimizi korumak ve hava savunma ihtiyacımızı karşılamak için S-400 sistemini Rusya'dan temin ettik. Bu en doğal egemenlik hakkımızdır."

YAPTIRIM KARARI

, 'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle 'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

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