7 yerinden bıçaklandıktan sonra şans eseri hayatta kalan genç kadın isyan etti

15 yıla kadar hapis cezasıyla tutuksuz yargılanan Ümit Masat'ın her an kendisini öldürebileceği korkusuyla yaşayan Necla Kenar, "Dava 3 ay sonraya ertelendi. Bu süreçte tekrar kim bilir neler olacak. Belki de ben de diğer ölen kadın kardeşlerim gibi katledileceğim ya da en yakınlarıma bir şey olacak. Bunun sonu yok. Adalet yerini bulsun, kimse ölmesin. Örnek olsun. Sesimi duyun. Biz korkarak yaşıyoruz. Saklanıyoruz. Özgür değiliz. Şiddete uğrayan tüm kadınlar böyle adamlar yüzünden kapalı kapılar ardındayız. Bizi öldürmek isteyen adamlar ise dışarda özgürce dolaşıyor." dedi.

22 Nisan 2019'da yaşanan olayda kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Ümit Masat tarafından 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan 2 çocuk annesi Necla Kenar'ın duruşması Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Necla Kenar oğluyla birlikte katıldı. Tutuksuz sanık Ümit Masat duruşmaya katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini bundan dolayı sanığın 'Haksız Tahrik Altında Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, tarafların müdafilerinin yeni atandıkları için dosyayı inceleme ve savunma hazırlama taleplerine savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

"KAÇ KEZ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Bir önceki duruşmada sanık Ümit Masat savunmasında "Necla ile 3 yıldır birlikte yaşıyoruz. Çocukları da bizimle birlikte yaşıyordu. Biz birbirimizi çok seviyoruz ancak kıskançlık nedeniyle aramızda kavgalar olmuştur. Çocuklarının da doldurmasıyla şikayet ederek, hakkımda uzaklaştırma kararı aldırmış. Olay günü alkol almıştım. Eniştemle karokola beni çağırmaları nedeniyle giderken Necla'nın evinin önünden geçerken Necla'nın bir arabadan indiğini gördüm. Arabadakinin kim olduğunu sordum. Bana verdiği cevap karşısında gözüm döndü ve daha önce yanıma aldığım bıçakla vurmaya başladım. Birkaç kez vurduğumu hatırlıyorum. O an alkolün etkisindeydim kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"İLK DARBESİNİ DİREKT KALBİME YÖNLENDİRMİŞTİ"

3 yıldır beraber yaşadığı Masat'tan ölüm tehdidi alan Necla Kenar, Ümit Masat'ı karakola giderek şikayet ettim, karakoldan eve oğlum ve arkadaşı Ersin ile birlikte taksiyle geldik. Ümit ve eniştesi de gelmiş evin önünde bekliyorlardı. Ümit kolumdan tutarak beni yan sokağa götürmeye çalıştı, oğlum araya girerek müdahale etti. Ümit beni götüremeyince cebinden çıkardığı bıçağı sallamaya başladı. İlk darbesini direkt kalbime yönlendirmişti oğlumun müdahalesi sırasında oğluma zarar verebilirdi, ben de oğluma zarar vermesini engellemeye çalıştım. Vücudumda 7 bıçak darbesi meydana geldi, darbeler esnasında bir yandan oğlum beni kurtarmaya çalışırken ben de oğlumu kollamaya çalışıyordum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

İDDİANAMEDEN

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Ümit Masat'ın daha önce birlikte yaşadığı Necla Kenar'ı birçok kez öldürmekle tehdit edip, Kenar'a küfür ve hakaret ederek en son evinin önünde kendisine bıçakla saldırarak birçok yerinden yaraladığı kaydedilmişti.

"ADALET YERİNİ BULSUN, KİMSE ÖLMESİN"

Kenar, "Beni çocuklarımla tehdit ediyor. Dava 3 ay sonraya ertelendi. Bu süreçte tekrar kim bilir neler olacak belki de ben de diğer ölen kadın kardeşlerim gibi katledileceğim ya da en yakınlarıma bir şey olacak. Bunun sonu yok adalet yerini bulsun, kimse ölmesin. Örnek olsun. Sesimi duyun. Biz korkarak yaşıyoruz. Saklanıyoruz. Özgür değiliz" dedi.

Tehditlerden bıktığını söyleyen Kenar, "Ona teslim olmamak için, zorla tecavüz etmemesi için, öldürmemesi için kadın konuk evine devamlı giriyorum. Şiddete uğrayan tüm kadınlar böyle adamlar yüzünden kapalı kapılar ardındayız. Bizi öldürmek isteyen adamlar ise dışarıda özgürce dolaşıyor. Gerekilen cezalar verilse, örnek olunacak ve kimse ölmeyecek. Çocuklar annesiz kalmayacak. İzne bile çıktıklarında tekrar yapıyorlar. Kadın ve çocuk cinayetleri son bulacaksa tamam ben de öleyim, son bulsun. Benim de kızım var. Çocuklarım yaşasın" dedi.