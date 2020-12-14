YÜZ YÜZE EĞİTİM

Salgının düşüş eğilime geçtiğini ancak bu durumun henüz yeterli olmadığını belirten Bakan Selçuk, düşüşün umut verici olduğunu belirtmişti. 4 Ocak tarihinin iyimser bir tahmin olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, esnek bir yapı ile ilerlediklerini ifade etmıştı.