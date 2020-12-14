Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin başlangıcına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir." ifadeleri kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin bilgi verildi.
YARIN BAŞLIYOR
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir." ifadeleri kullanıldı.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Salgının düşüş eğilime geçtiğini ancak bu durumun henüz yeterli olmadığını belirten Bakan Selçuk, düşüşün umut verici olduğunu belirtmişti. 4 Ocak tarihinin iyimser bir tahmin olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, esnek bir yapı ile ilerlediklerini ifade etmıştı.
GEREKENİ YAPACAĞIZ
Salgın durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız diyen Bakan Selçuk "Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız" ifadelerini kullanmıştı.
ŞARTLARIN OLGUNLAŞMASINI BEKLİYORUZ DEMİŞTİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.