Yunanistan basını şok yaşadı! Türkiye'den özür dilemedikleri kaldı

HAYAL KIRIKLIĞI

Başbakan Miçotakis'in, cuma günü zirveden sonra düzenlediği basın toplantısında, Türkiye konusunda "AB bir adım daha attı" şeklindeki açıklamasına rağmen, yapılan değerlendirmeler, son zirvenin ekim ayındaki bir önceki zirveye kıyasla 'en az bir adım geride' olduğu şeklinde. Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, dolaylı olsa da Atina'nın memnuniyetsizliğini "Önemli olan AB'nin ağır adımlarla da olsa doğru istikamete ilerleyebileceğini göstermesi. Ancak, topu (boş teneke kutusu ifadesini kullanıyor) geriye doğru tekmelemek de en iyi taktik değildir" diyerek dile getirdi.