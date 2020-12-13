AK Parti'den 2023 talimatı!

3 YILLIK STRATEJİ RAPORU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bu kapsamda, il ve ilçe başkanları bulundukları yerlerle ilgili üç yıllık stratejilerini hazırlayarak Genel Merkez'e sunacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kaynakları "Bunun yanı sıra, il ve ilçe başkanlarımıza yönelik bir anket de düzenleyeceğiz. Bu anketle de belirlediğimiz başlıkların içerisinden kendilerine yine, bir stratejik plan belirlemesini isteyeceğiz. Kendileri, kendilerini değerlendirmiş olacak" dedi.