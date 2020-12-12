Son dakika | Yunanistan yelkenleri suya indirdi! Büyük hayal kırıklığı

Dün sona eren AB zirvesi sonrasında Türkiye haberlerini manşetten veren Yunan basınında büyük bir hayal kırıklığı hakim. Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen Atina'nın istediğini alamaması Yunan basınında öfkeyle karşılandı. Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasını satır satır yazarken, Yunan To Vima gazetesi ise, Zirve'den çıkan kararın Avrupa-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik olduğunu yazdı.

Yunanistan'da hayal kırıklığı bitmiyor. Dünyanın izlediği Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen Yunanistan medyası, bugün de karalar bağladı.

Zirvenin sonuç bildirisinde yaptırım kararı yer almazken, AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar olduğu vurgulaması da Yunan basınında öfkeyle karşılandı.

Avrupa Birliği'ni sürekli kışkırtmaya çalışan Yunanistan'da, Almanya ve Bulgaristan'ın AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımları bloke etmesi haberleştirildi.

İngilizce yayın yapan Greek City Times internet sitesi, "Ankara'ya yönelik yaptırımlara açıkça karşı çıkan AB liderleri, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov'du." diye yazdı.

Haberde İspanya, İtalya, Malta ve Macaristan'ın da yaptırımlara karşı olduklarından ancak bunu bir önceki Avrupa Konseyi toplantısına göre güçlü bir şekilde ifade etmedikleri ifadesi yer aldı.

Haberde ayrıca Bulgaristan lideri Borissov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan iyi ilişkilerine dikkat çekildi.

Yunan Kathimerini gazetesi, zirvenin sonuç bildirisinin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak kınandığını ancak Ankara için olumsuz görülmediğini yazdı.

Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasına geniş bir şekilde yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar." sözleri de haberde yer aldı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Kathimerini'nin haberinde, "Türkiye'nin temel amacı ABD'nin yaptırım olasılığıyla başa çıkmaktır." ifadesi yer aldı.