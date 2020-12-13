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Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 barınak ve sığınak imha edildi

'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 6 barınak ve sığınak imha edildi. Operasyonda (), (JOPER), çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 barınak ve sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kalemis (Tandır) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek amacıyla "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-173 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Özel Operasyon Taburları (JOPER), komando ve güvenlik korucularıyla yapılan aramalarda 6 barınak ve sığınak tespit edilirken, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından barınak ve sığınaklar imha edildi.

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