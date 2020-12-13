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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Son dakika haberi...Milli Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediklerini ifade etti. Selçuk ayrıca öğrencilere tablet desteği konusuna da değindi. Bakan Selçuk "21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak" ifadelerini kullandı. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Milli Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada eğitim ve EBA gibi konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz."

"Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye"

"Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur."

"21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak"

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür."

Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.

"2020 yılı sonuna kadar bin 350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM VE TABLET AÇIKLAMASI

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