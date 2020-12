Başkan Erdoğan, milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine her zaman destek verdiğini belirten İbrahim Çolak, "Çok mutluyum, bu mutluluğumu kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Küçüklüğümden beri Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almak istiyordum. Şu anda Avrupa ve dünya şampiyonluğum oldu. Bugün onlara sahip olduğum için çok mutluyum. Hedefim olimpiyatlar, orada da takım arkadaşlarımla beraber güzel dereceler alacağımızı umut ediyorum. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından sonra Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız bizleri arayıp tebrik ediyor. Her zaman yanımızda olduğunu göstermiş oluyor. Biz kendilerine destekleri için her zaman çok teşekkür ediyoruz. O destekler sayesinde bu başarılar geliyor" ifadelerini kullandı.