Başkan Erdoğan, milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, sergilediği performansla Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra "parlayan yıldız" ödülüne de layık görülen İbrahim Çolak'ın başarısından gurur duyduğunu ifade etti.
Milli sporcunun başarılarının devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, spora ve sporculara desteklerinin süreceğini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, ayrıca İbrahim Çolak'ın içinde yer aldığı ve aynı şampiyonada takım finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımının başarısını da kutladı.
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak da kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan'a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
İBRAHİM ÇOLAK: HEDEFİM OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMAK
Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve Milli takım antrenörü Yılmaz Göktekin, yakalanan başarıların ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine her zaman destek verdiğini belirten İbrahim Çolak, "Çok mutluyum, bu mutluluğumu kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Küçüklüğümden beri Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almak istiyordum. Şu anda Avrupa ve dünya şampiyonluğum oldu. Bugün onlara sahip olduğum için çok mutluyum. Hedefim olimpiyatlar, orada da takım arkadaşlarımla beraber güzel dereceler alacağımızı umut ediyorum. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından sonra Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız bizleri arayıp tebrik ediyor. Her zaman yanımızda olduğunu göstermiş oluyor. Biz kendilerine destekleri için her zaman çok teşekkür ediyoruz. O destekler sayesinde bu başarılar geliyor" ifadelerini kullandı.
ANTRENÖR YILMAZ GÖKTEKİN: SPORCULARIMIZIN ASLANLAR GİBİ YARIŞMASINDAN GURUR DUYUYORUZ
Sporcularıyla gurur duyduğunu söyleyen antrenör Yılmaz Göktekin ise "Öncelikle bu pandemi sürecinde ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan sporcularımızın bu şekilde performans göstermesinden, aslanlar gibi yarışmasından gurur duyuyoruz. Türk halkına armağanımız olsun. Zaten bu hedefimiz için çalışıyoruz. Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek. Bu bağlamda aldığımız madalyalar bizi çok mutlu etti. Tüm cimnastik severlere, halkımıza hediye olsun" şeklinde konuştu.