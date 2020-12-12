Son dakika:Türkiye'den İran'a sert tepki: Açıklamalar kabul edilemez
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti. Çavuşoğlu İran'ın yanında kimse yokken Türkiye'nin bulunduğunu da Cevad Zarif'e hatırlatırken bu açıklamaların hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu,Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.
ŞİİRİ BAHANE ETTİLER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonla görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Karabağ ile ilgili olduğunu düşünülen bir şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.
"HERKES İRAN'A SIRTINI DÖNDÜĞÜNDE..."
Ayrıca ikili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İran'ın en zor döneminde, herkes İran'a sırtını dönmüşken Türkiye'nin yanında olduğunun unutulmasının da, yapılan bu ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu.
"Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin"
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖLÜM TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU
İranlı Milletvekili Ali Asker Hani, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulunmuştu. Hani sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınlamıştı