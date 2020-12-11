Son dakika: İranlı milletvekilinden Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi!

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.