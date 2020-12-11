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Son dakika: İranlı milletvekilinden Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi!

İranlı Başkan Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidi bulundu.Hani yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" ifadelerini kullanarak 'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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İranlı , Başkan Erdoğan'ın ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, 'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.

İRANLI MİLLETVEKİLİ ALİ ASKER HANİ

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;

"Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin"

TWITTER "TEHDİT" NEDENİYLE PAYLAŞIMI KALDIRDI

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tehdit içerdiği için Twitter tarafından kaldırıldı.

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