ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavı 11 Aralık'ta sona erdi. Vize sınavlarına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Pandemi nedeniyle sınavlar online gerçekleştiriliyor. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF vize sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir önceki sınav sonuçlarına göre, 2020-2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.