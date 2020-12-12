KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor! 2020 Ortaöğretim KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya personel olarak atanmak isteyen öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2020 Ortaöğretim KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.