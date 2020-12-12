Türkiye aşılama için seferberlik başlattı! İlçelere kadar tek tek planlandı









AŞIYA HAZIRIZ

Türkiye 13 hastalığa karşı aşılama yapan, bu konuda çok tecrübeli ülkeler arasında yer alıyor. Bu çerçevede bir günde binlerce vatandaşa aşı yapmak mümkün olabilecek. Örneğin İstanbul'da bin 403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposunda aşılar muhafaza edilecek. Aşı takip merkezleri kurulduğu zaman İstanbul'da günde 300 ile 450 bin vatandaşın aşılanmasını sağlayacak bir yapı oluşturulacak.