Koronavirüse karşı ‘kokteyl aşı’! Gelecek yıldan itibaren uygulanacak

Uzmanlar, viral bazlı aşıların antikor tepkisini tetiklediğini, mRNA bazlı aşıların ise yüksek T hücresi bağışıklığı oluşturduğunu ifade ederek, insanların iki tür korumaya da sahip olmasını hedeflediklerini bildirdi. Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geçen salı İngiltere'de kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte, İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, Pfizer/ BioNTech, Oxford ve Moderna aşılarının farklı kombinasyonlarını denemeyi plandıklarını açıkladı. Bingham, bazı aşıların güçlü antikor tepkisi üretirken, bir diğerinin T hücresi bağışıklığını tetiklediğini ve ideal olanın insanların her iki bağışıklık türüne sahip olması olduğunu söyledi.