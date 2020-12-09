İzmir'de koronavirüs aşısı taşıma ve depolama konteyneri üretildi! Aşı eksi 73 derecede korunacak

KOVİD BİTİNCE DE KULLANILACAK



Aşının kırsal bölgelere dağıtımı konusunda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Emre Duran, 30 bin ile 500 bin arasında aşıyı taşıyabilecek bir sistem ürettiklerini kaydetti. Duran, şöyle devam etti:

"Lojistik için ayrı maliyet depolama için ayrı maliyet gerekiyor. Totale vurduğumuzda kendi fabrikamızda yurt dışından alacağımız taşıma ve depolama maliyetini yarı fiyatından daha az bir maliyetle sunmuş olacağız. Biz nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılara dayanıklı bir ünite yapıyoruz. Bu ünitemiz pandemiden sonra savunma sanayinde de Sağlık Bakanlığı'nda da çok rahat kullanılabilir. Komuta merkezlerinde hem denizcilikte hem karada acil çıkış noktaları, saklanma odaları gibi nükleer ve biyolojik saldırılara maruz kalınması muhtemel alanlarda değerlendirilebilir. Yani bu ünitemiz pandemi sonrasında da yapacağımız ufak değişikliklerle rahatlıkla kullanılabilecek"